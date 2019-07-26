Парламент Болгарії подолав вето президента на купівлю F-16

Болгарські законодавці подолали в п'ятницю президентське вето на угоду про придбання у США восьми винищувачів Lockheed Martin F-16.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У понеділок президент Румен Радев наклав вето на рішення парламенту схвалити угоду на 1,26 мільярда доларів.

Радев, колишній командувач військово-повітряними силами, заявив, що запеклі суперечки в парламенті в п'ятницю показали, що умови контракту не були досягнуті і немає суспільної злагоди для цієї покупки.

Чорноморська держава прагне замінити старі літаки радянського виробництва МіГ-29 після 2023 року та покращити відповідність стандартам НАТО.

Постанову про відміну вето ухвалили у п’ятницю 128-ма голосами 240-місного парламенту, в якому зібралися депутати правоцентристської партії влади ГЕРБ, два союзники у націоналістичній формації "Об’єднані патріоти" та депутати від опозиції від Руху за права і свободи.

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Проти проголосували соціалісти, націоналістична партія "Атака" та мала популістська партія "Воля".

"Вето президента є непотрібним і необґрунтованим", - заявив депутатам Костянтин Попов, голова комітету з питань парламентської оборони. "Очевидно було доведено, що мотиви абсолютно несуттєві".

Угода на вісім винищувачів F-16 Block 70 стане найбільшою військовою закупівлею в посткомуністичній Болгарії.

Вона передбачає літаки, боєприпаси, обладнання та підготовку пілотів. Шість одномісних і два двомісні F-16 будуть поставлені до 2023 року.