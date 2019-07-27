В Італії затримали двох американців, що зізналися у вбивстві карабінера

Італійська поліція повідомляє, що два американських туристи зізналися у завданні смертельного ножового удару карабінеру, який займався розслідуванням крадіжки сумки з мобільним телефоном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Правоохоронці, які розслідують смерть офіцера Маріо Черчелло Рега у Римі, заявили, що 19-річні американці були затримані за передбачуване вбивство і спробу здирництва.

Окремо слідчі розповіли, що двоє молодиків вихопили хопили сумку наркоторговця в Римі, який дав їм "іншу речовину" замість кокаїну.

Карабінери заявили, що американці зажадали викуп в 100 євро ($112) і грам кокаїну, щоб повернути сумку.

Чоловік подзвонив в поліцію, сказавши, що домовився про зустріч з злодіями, щоб повернути свою сумку. На зустрічі сталася бійка, і поліцейського вдарили ножем.