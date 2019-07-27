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В Италии задержали двух американцев, признавшихся в убийстве карабинера

Суббота, 27 июля 2019, 13:55

Итальянская полиция сообщает, что два американских туристы признались в нанесении смертельного ножевого удара карабінеру, который занимался расследованием кражи сумки с мобильным телефоном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Правоохранители, которые расследуют смерть офицера Марио Черчелло Рега в Риме, заявили, что 19-летние американцы были задержаны за предполагаемое убийство и попытку вымогательства.

Отдельно следователи рассказали, что двое парней выхватили хопили сумку наркоторговца в Риме, который дал им "иное вещество" вместо кокаина.

Карабинеры заявили, что американцы потребовали выкуп в 100 евро ($112) и грамм кокаина, чтобы вернуть сумку.

Мужчина позвонил в полицию, сказав, что договорился о встрече с ворами, чтобы вернуть свою сумку. На встрече произошла драка, и полицейского ударили ножом.

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