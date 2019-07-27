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Франція не скасує податок щодо технологічних гігантів попри погрози Трампа

Субота, 27 липня 2019, 16:35

Франція не має наміру скасовувати податок щодо технологічних гігантів, таких як Google і Facebook, незважаючи на погрози президента США Дональда Трампа про мита на французьке вино у відповідь.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Після того як Трамп назвав податок дурістю і  пообіцяв дії у відповідь, міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер сказав, що "Франція буде імплементувати" його в будь-якому випадку.

Як цитує Ле Мера його офіс, "загальне оподаткування цифрової діяльності - це проблема, яка стосується всіх нас".

За його словами, податок означає тимчасовий захід в очікуванні переговорів по міжнародній податковій угоді.

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Цей 3% податок, який набув чинності на цьому тижні, в основному, стосується компаній, які використовують дані для продажу реклами в інтернеті.

Він покликаний завадити транснаціональні корпораціям ухилятись від сплати податків шляхом створення європейських штаб-квартир в країнах ЄС з низьким рівнем податків. В даний час такі компанії, як Google, Amazon, Facebook, Apple, Airbnb і Uber платять дуже мало податків в таких країнах, як Франція.

Адміністрація Трампа каже, що податок є дискримінаційним по відношенню до американського бізнесу.

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