Торнадо, зливи та блискавки: у результаті негоди в Італії є загиблі
В Італії в результаті негоди загинули троє людей – в кількох північних та центральних районах країни оголошено оранжевий рівень небезпеки.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Ansa.
Після високих температур погода в Італії різко погіршилась.
У результаті торнадо в населеному пункті Фочене неподалік від Рима загинула 27 річна жінка. Вона під час негоди намагалася сховатися на АЗС, але вітер підняв її автомобіль і відкинув на десятки метрів за дренажний канал і паркан.
Щонайменше шість автомобілів та 20 будинків було пошкоджено, на двох будинках зірвало дах.
У місті Ареццо знайшли мертвим 72-річного чоловіка, який вважався зниклим з минулої ночі. Поліція знайшла порожній автомобіль чоловіка, а його тіло виявили неподалік в канаві серед бруду та сміття.
У суботу в горах в Альто-Адідже від удару блискавки загинула норвезька бігунка, яка брала участь в забігу. Змагання перервали через непогоду, але група, у якій була спортсменка, перебувала в ізольованій зоні, тому їх не встигли попередити.
Як повідомляє Rai, у Римі пройшов сильний дощ, у результаті кілька станцій метро затопило.