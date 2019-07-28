Торнадо, зливи та блискавки: у результаті негоди в Італії є загиблі

В Італії в результаті негоди загинули троє людей – в кількох північних та центральних районах країни оголошено оранжевий рівень небезпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Ansa.

Після високих температур погода в Італії різко погіршилась.

У результаті торнадо в населеному пункті Фочене неподалік від Рима загинула 27 річна жінка. Вона під час негоди намагалася сховатися на АЗС, але вітер підняв її автомобіль і відкинув на десятки метрів за дренажний канал і паркан.

Щонайменше шість автомобілів та 20 будинків було пошкоджено, на двох будинках зірвало дах.

У місті Ареццо знайшли мертвим 72-річного чоловіка, який вважався зниклим з минулої ночі. Поліція знайшла порожній автомобіль чоловіка, а його тіло виявили неподалік в канаві серед бруду та сміття.

У суботу в горах в Альто-Адідже від удару блискавки загинула норвезька бігунка, яка брала участь в забігу. Змагання перервали через непогоду, але група, у якій була спортсменка, перебувала в ізольованій зоні, тому їх не встигли попередити.

Як повідомляє Rai, у Римі пройшов сильний дощ, у результаті кілька станцій метро затопило.