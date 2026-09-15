ЗМІ: Мерц залишиться в Берліні замість поїздки на Генасамблею ООН

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не поїде до Нью-Йорка, як планувалося, наступного тижня, оскільки його присутність необхідна в Берліні.

Про це Reuters повідомив обізнаний співрозмовник в уряді, пише "Європейська правда".

Як зазначається, Мерц мав намір взяти участь у сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Водночас за словами обізнаного співрозмовника, візит скасували.

Це відбувається на тлі того, як 6 вересня на земельних виборах у Саксонії-Ангальт перемогла "АдН".

У кількох німецьких політсилах заявили про "поворотний момент" для Німеччини.

А нові соціальні опитування свідчать, що рейтинг керівного у Німеччині консервативного блоку ХДС/ХСС складає 18% – це найнижчий показник за всю історію.

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