Українські та польські фахівці ексгумували 89 військових у Львові, які загинули у 1939-му

На старому Голосківському цвинтарі у Львові під час пошукових робіт українські та польські фахівці вже ексгумували останки понад 80 військових.

Про це повідомив у Facebook Український інститут національної пам'яті, пише "Європейська правда".

Голова Українського інституту національної пам’яті з позаплановим візитом відвідав місце проведення ексгумаційних робіт, які триватимуть до 2 жовтня 2026 року.

Під час візиту голова УІНП поспілкувався з польськими представниками, які безпосередньо працюють над дослідженням виявлених останків, а також з українськими антропологами та фахівцями, які здійснюють моніторинг на території проведення ексгумаційних робіт.

На місці проведення робіт, було оглянуто артефакти, виявлені під час ексгумації.

Станом на 14 вересня фахівці зафіксували 90 останків, із яких 89 уже ексгумовано. Серед них – сім останків військовослужбовців Вермахту, решта – військовослужбовців Війська Польського.

Пошукові роботи тривають відповідно до дозволів, що надаються в межах домовленостей між Україною та Польщею. Український інститут національної пам’яті спільно з польською стороною продовжує роботу, спрямовану на фахове дослідження місць поховань та взаємодію заради спільного майбутнього – попри спроби окремих осіб дискредитувати цей процес.

Ці роботи проводяться спільно з товариством з обмеженою відповідальністю "Українська пам’ять" за участі польських фахівців – співробітників Інституту національної пам’яті Польщі та Вроцлавського медичного університету.

Зазначимо, у вересні 1939 року у передмістях Львова точилися жорстокі бої між підрозділами Вермахту та Війська Польського. Одним із місць бойових дій була територія села Голоско Велике, розташованого біля Львова. Загиблих у бою вояків Війська Польського поховали у братській могилі на території сільського кладовища. У 1958 році село Голоско Велике увійшло до складу міста Львів.

Ексгумаційні роботи на території старого Голосківського цвинтаря розпочали 25 серпня. Тут проводять ексгумацію останків військовослужбовців Війська Польського, які загинули в боях за Львів у вересні 1939 року. Ексгумаційні роботи триватимуть до 1 жовтня цього року.

За попередніми дослідженнями та припущеннями істориків, на цій території може бути поховано близько 120 солдатів. Віднайдені останки після проведення відповідних досліджень планують перепоховати у Мостиськах.

Раніше оголосили про завершення ексгумації жертв Волинської трагедії у двох колишніх селах на Волині – Острівки та Воля Островецька.

У липні голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров запевнив, що дозволи на подальші ексгумації жертв Волинської трагедії видаватимуть практично негайно.