Прем’єр Канади запевнив США у міцності партнерства, попри торговельні суперечки

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні запевнив США, що Канада залишиться ключовим партнером, попри торговельну війну, яка призвела до погіршення відносин між Оттавою та Вашингтоном.

Про це він сказав під час виступу на Канадському інвестиційному саміті в Торонто у вівторок, 15 вересня, цитує Euronews, пише "Європейська правда".

"Дозвольте мені сказати таке нашим американським друзям. Ми завжди будемо сусідами, і Канада й надалі залишатиметься найважливішим партнером США у багатьох ключових сферах", – сказав Карні.

За словами прем’єра Канади, навіть у періоди розбіжностей щодо спільної історії країн – вони "завжди зберігали міцні зв’язки".

Він пообіцяв, що Канада стане "ще кращим партнером", коли в майбутньому "повернуться можливості".

"Сильнішими, стійкішими, незалежнішими, готовими просувати наші спільні інтереси в економіці та безпеці", – сказав він.

У серпні торговельні переговори між країнами зайшли в глухий кут, а США запровадили 50% мита на канадські товари. Трамп перейменував озеро Онтаріо на "озеро Америка" та насміхався з Канади у соцмережах.

25 серпня Канада заявила, що введе нові мита на імпорт з США, які набули чинності 8 вересня.

Після цього Трамп підписав укази про заборону на імпорт з Канади широкого кола алкогольних напоїв, мотоциклів та молочних продуктів у відповідь на тарифи Оттави.

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