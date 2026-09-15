ЗМІ: адміністрація Трампа планує продати Ізраїлю зброю на $2,8 млрд

Адміністрація американського президента Дональда Трампа планує продати Ізраїлю пакет військової техніки на суму $2,8 млрд.

Про це Reuters повідомив обізнаний співрозмовник, пише "Європейська правда".

За словами обізнаного американського посадовця, який говорив на умовах анонімності, до пакета увійдуть "десятки тисяч бомб" великої руйнівної сили.

Запланована угода, про яку неофіційно повідомили відповідним комітетам Конгресу, що розглядають питання великих угод з продажу зброї, включає 20 тисяч бомб типу MK 84 та 20 тисяч бомб типу BLU-117.

Водночас варто зауважити, що генеральний інспектор Міністерства оборони США заявив, що війна з Іраном призвела до "дефіциту" боєприпасів та перешкод у їхньому поповненні.

Напередодні Трамп стверджував, що Іран "дуже хоче якнайшвидше" укласти угоду. Раніше він заявив, що не шкодує про війну проти Ірану, попри її можливий вплив на успіхи Республіканської партії на виборах.