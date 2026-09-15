Рейтинг блоку Мерца вперше впав нижче 20%

Рейтинг керівного у Німеччині консервативного блоку ХДС/ХСС складає 18% – це найнижчий показник за всю історію.

Такими є результати опитування YouGov, передає "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Приблизно через тиждень після виборів у землі Саксонія-Ангальт, згідно з опитуванням, "Альтернатива для Німеччини" залишається найсильнішою партією на загальнонаціональному рівні.

У останньому недільному опитуванні "АдН" набирає 29% – на один процентний пункт більше, ніж у серпні. Це не вперше, коли "АдН" досягає 29% у цьому опитуванні. Ще в червні партія також набрала 29% у опитуванні YouGov.

Натомість ХДС та ХСС опустилися до історичного мінімуму в недільному опитуванні YouGov: якби федеральні вибори відбулися наступної неділі, 18% виборців проголосували б за ХДС/ХСС, що на два процентні пункти менше, ніж у серпні. Консерватори ще ніколи не показували таких поганих результатів в опитуванні YouGov. Попередній рекордний мінімум становив 20 відсотків у вересні 2021 року.

Інші соціологічні інститути показують, що рейтинг ХДС/ХСС все ж перевищує 20 відсотків. Опитування Forschungsgruppe Wahlen та Allensbach показують, що рейтинг ХДС/ХСС становить відповідно 22 та 22,5 відсотка, тоді як опитування Forsa та Infratest dimap – 21%.

Останнє опитування Insa для газети Bild показує, що ХДС/ХСС набирає 19,5%, тоді як "АдН" – 29%.

Водночас, за даними YouGov, більшість респондентів і досі вважають "АдН" правоекстремістською партією: 59% поділяють цю думку, тоді як 30% не погоджуються з нею. Цей показник практично не змінився порівняно з травнем 2025 року.

Нагадаємо, 6 вересня на земельних виборах у Саксонії-Ангальт перемогла "АдН". У кількох німецьких політсилах заявили про "поворотний момент" для Німеччини.

Більше про це читайте у статті: "Альтернатива" за крок до влади: як ультраправі можуть розхитати Німеччину та нашкодити Україні.