РФ обстріляла гелікоптер Данії, Литва збила дрон, санкції США проти ВТБ: новини дня

Вночі у Литві збили дрон, який залетів з Білорусі. Мінськ повідомив про старт навчань, які носять "оборонний" характер, а посланець Трампа провів переговори з Лукашенком.

Литва не бачить ознак підготовки Росії до конвенційної атаки на країни Балтії.

Франція нібито наполягає на знятті санкцій з росолігарха Усманова в обмін на звільнення своїх громадян, які перебувають в Азербайджані, а Лавров впевнений, що РФ поверне заморожені в ЄС активи.

У країнах Європи зафіксували регрес у розвитку демократії.

Все важливе і цікаве за вівторок, 15 вересня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Щодо допомоги Україні

Нідерланди виділять додаткові понад 300 млн євро на відновлення та реконструкцію України, а Фінляндія схвалила пакет допомоги Україні на 290 млн євро.

Велика Британія профінансувала на 2,64 млн євро мобільні укриття для газових об'єктів в Україні, а Німеччина додатково виділить мільйон євро на ядерну безпеку в Україні.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів допомогти Україні з локомотивами через систематичні удари РФ, а Європарламент закликає допомогти Україні посилити можливості для кібератак.

Проблеми із санкціями ЄС

Франція добивається зняття санкцій з Усманова задля звільнення своїх громадян в Азербайджані, пише Financial Times.

За даними видання, за несподіваною вимогою Франції виключити із санкційного списку ЄС російського олігарха Алішера Усманова стоять сподівання звільнити кількох французьких громадян у рамках обміну з Азербайджаном.

Питання санкцій проти Усманова стало частиною цього торгу.

Financial Times зазначає, що Люксембург нібито налаштований почати вимагати виключення із санкційного списку ЄС російського олігарха Михаїла Фрідмана, якщо Франції та Словаччині все ж вдасться "протиснути" свою вимогу щодо Алішера Усманова.

А міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров впевнений, що РФ поверне заморожені в ЄС активи.

"Єврокомісія, як і раніше, як я вже казав, хоче конфіскувати ці активи, а потім повернути їх нам лише після того, як ми виплатимо Україні певні репарації. Ми доможемося повернення наших золотовалютних резервів, я анітрохи в цьому не сумніваюся", – сказав Лавров.

Тим часом у Фінляндії розслідують серйозне порушення санкцій через те, що до РФ вивезли товари на мільйони євро.

Санкції США проти ВТБ

США вдарили санкціями по російському банку ВТБ – за сприяння Ірану в обході санкцій.

"Це чіткий сигнал урядам та фінансовим установам, які розглядали подібну співпрацю: будь-які спроби допомогти Ірану обходити санкції закінчаться серйозними наслідками", – заявили у Держдепі.

Посланець Трампа у Білорусі

Спецпосланець президента США у справах Білорусі Джон Коул провів переговори з самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком.

Згідно з офіційним повідомленням білоруської сторони, у переговорах також беруть участь прем’єр-міністр Александр Турчин, голова КДБ Іван Тертель та постійний представник Білорусі при ООН Валентин Рибаков.

В ході переговорів Коул передав вітання від президента США Дональда Трампа.

"Він (Трамп. – Ред.) всіляко підтримує все, що ми робимо", – сказав він.

У вівторок у Білорусі розпочалися військові навчання біля кордонів з Польщею і Литвою.

Мета навчань, як стверджують у Мінську, – підготовка командувань та підрозділів до "спільного виконання завдань під час підготовки та проведення стратегічної операції".

Згідно із заявою білоруського міністерства оборони, навчання тривають з 15 по 18 вересня.

Практичні заходи заплановані на полігоні Гожа в Гродненській області, розташованому безпосередньо на кордоні з Литвою. А також на полігонах Брест і Ружани в Брестській області, розташованих приблизно за 15 км і 60 км від польського кордону (і приблизно за 150 км і 40 км від українського кордону) відповідно.

Білоруська сторона запевняє, що навчання мають "виключно оборонний" характер.

Литва не бачить ознак підготовки Росії до конвенційної атаки на країни Балтії.

Литва збила дрон

Італійські винищувачі патрульної місії НАТО у країнах Балтії вночі 15 вересня збили над Литвою безпілотник, який порушив повітряний простір країни.

Дрон-порушник виявили близько опівночі за допомогою литовських засобів спостереження, після чого ціль візуально підтвердили пілоти винищувачів та збили.

У Литві сапери нейтралізували вибуховий пристрій на місці падіння дрона.

Литва надішле Білорусі ноту щодо інциденту з дроном.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вказав на ймовірне російське походження дрона, збитого вночі у Литві.

Президент Литви Гітанас Науседа подякував союзникам по НАТО за збиття над країною дрона-порушника та зазначив, що в умовах ескалації війни РФ проти України слід бути готовими до подібних інцидентів.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що поінформував союзників про дрон, який вторгся на територію країни та згодом був знешкоджений.

За його словами, інцидент демонструє, що "східний фланг необхідно зміцнювати та підвищувати його стійкість".

Крім того, у вівторок вранці аеропорт Вільнюса зупиняв роботу через невідомий об’єкт.

РФ обстріляла гелікоптер Данії

Російський фрегат в районі Гедсера обстріляв сигнальними ракетами вертоліт Збройних сил Данії.

Військові ЗС Данії уточнили, що одна з випущених ракет пролетіла на невеликій відстані від вертольота.

Сигнальні ракети – це піротехнічні засоби. Зазвичай їх використовують як сигнал для привернення уваги на морі.

"Ми викликаємо посла на зустріч. Це також є проблемою, оскільки це вкрай непрофесійна поведінка екіпажу. Існує безліч способів зв’язатися з вертольотом. Ми ставимося до цього дуже серйозно", – зазначив міністр оборони Данії Єппе Бруус.

Російський посол звинуватив Данію в інциденті між фрегатом РФ і данським гелікоптером.

Владімір Барбін заявив, що російська сторона планує розібратись в обставинах інциденту, але данські військові, мовляв, вже не вперше "здійснювали небезпечні маневри біля російських військових суден", а данський гелікоптер "поводився провокативно".

В Єврокомісії засудили Росію за маніпуляції після інциденту з данським вертольотом.

У НАТО звинуватили Москву у безвідповідальності через постріли у данський вертоліт.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен назвала серйозним інцидент з російським фрегатом, який випустив сигнальні ракети у бік вертольота данських Збройних сил.

"Це частина тієї тенденції, яку ми спостерігаємо по всій Європі. Росія стає дедалі агресивнішою та самовпевненішою, вона посилила гібридну війну проти Європи. Вона випробовує та кидає виклик НАТО. Росія прагне залякати та посіяти розбрат. Наша відповідь – ще тісніше об’єднатися та зміцнити оборону Данії та Європи", – зазначила вона.

Україна висловила солідарність з Данією після інциденту з російським фрегатом.

Гібридні атаки проти Європи

Видання Bild повідомляє, що за кілометр від авіабази Бундесверу розбився невідомий дрон.

За даними Державного управління кримінальної поліції (LKA), дрон впав у безлюдній відкритій місцевості.

Слідчі знають про цю знахідку з понеділка.

У Нідерландах повідомляли про збої на залізниці через ймовірну диверсію, але попередньо не пов’язують з Росією. Можлива диверсія може бути пов’язана з Днем принца, який відзначають 15 вересня у Нідерландах.

У НАТО заявили, що кількість російських гібридних атак на країни-члени Альянсу значно зросла.

Польща посилює охорону пунктів пропуску на кордоні з Україною, а Естонія теж планує долучитися до французької ініціативи ядерного стримування.

Європарламент схвалив практичні рекомендації для ЄС з протидії зловмисному впливу РФ.

Генінспектор Пентагону заявив про дефіцит боєприпасів через війну з Іраном.

Протести у Румунії

Вранці 15 вересня у Бухаресті сталися сутички під час протесту фермерів. Президент Румунії закликав припинити насильство на тлі протестів у Бухаресті.

Євросоюз схвалив 52 млн допомоги румунським фермерам через зростання цін.

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Українські та польські фахівці ексгумували 89 військових у Львові, які загинули у 1939-му.

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