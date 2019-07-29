Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Спека у Скандинавії: Норвегія та Фінляндія зафіксували температурні рекорди

Ватиканська таємниця: родину зниклої дівчинки спіткало чергове розчарування

Глава Національної розвідки США іде у відставку

МЗС: Росія знущається над державами Європи, які повернули її у ПАРЄ






МЗС: Росія знущається над державами Європи, які повернули її у ПАРЄ

Понеділок, 29 липня 2019, 07:47

В Міністерстві закордонних справ України засудили насильство проти учасників масштабної акції мирного протесту, яка відбулася 27 липня в центрі Москви на підтримку реєстрації незалежних кандидатів на вибори до Московської міської думи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оприлюдненій у неділю заяві МЗС.

 "Варварське побиття власних громадян, численні арешти та затримання, застосування штучних та дискримінаційних передвиборчих фільтрів, покликаних забезпечити участь у виборах виключно "зручних кандидатів", доводить неспроможність російської влади забезпечити демократичне волевиявлення, демонструє її страх перед реальною політичною конкуренцією", - йдеться у заяві.

Читайте також
Євросоюз відреагував на масові затримання в Москві

У МЗС підкреслили: такими системними порушеннями фундаментальних свобод і прав людини — на свободу висловлювань та мирний протест — Кремль відверто знущається над тими європейськими державами та політиками, які нещодавно дозволили російським представникам повернутися в Парламентську асамблею Ради Європи.

 "Для нас очевидним є те, що Росія не належить до демократичної спільноти, а є державою-парією. Саме тому рішуче засуджуємо масові репресії, до яких вдався Кремль останніми днями. Очікуємо на таке ж рішуче засудження дій російської влади з боку інших представників нашої європейської й євроатлантичної спільноти", - додали в міністерстві.

Затримання у Москві також прокоментував міністр закордонних справ Павло Клімкін.

В Москві 27 липня відбувся масовий мітинг проти недопуску незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Поліція застосувала проти мітингарів кийки. Понад 1 тисяча осіб була затримана.

Застосування сили проти мітингувальників засудили в ЄС та Раді Європи

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
МЗС Росія
powered by lun.ua