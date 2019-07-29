МИД: Россия издевается над государствами Европы, которые вернули ее в ПАСЕ

В Министерстве иностранных дел Украины осудили насилие против участников масштабной акции мирного протеста, которая состоялась 27 июля в центре Москвы в поддержку регистрации независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованном в воскресенье заявлении МИД.

"Варварское избиение собственных граждан, многочисленные аресты и задержания, применение искусственных и дискриминационных предвыборных фильтров, призванных обеспечить участие в выборах исключительно "удобных кандидатов", доказывает несостоятельность российской власти обеспечить демократическое волеизъявление, демонстрирует ее страх перед реальной политической конкуренции", - говорится в заявлении.

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В МИД подчеркнули, что такими системными нарушениями фундаментальных свобод и прав человека - на свободу слова и мирный протест - Кремль откровенно издевается над теми европейскими государствами и политиками, которые недавно позволили российским представителям вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

"Для нас очевидно, что Россия не относится к демократическому сообществу, а является государством-изгоем. Именно поэтому решительно осуждаем массовые репрессии, к которым прибег Кремль в последние дни. Ожидаем такое же решительное осуждение действий российской власти со стороны других представителей нашего европейского и евроатлантического сообщества", - добавили в министерстве.

Задержания в Москве также прокомментировал министр иностранных дел Павел Климкин.

Деякі європейські політики аргументували повернення РФ до ПАРЄ турботою про російське громадянське суспільство. Дуже хочеться почути їх думку після вчорашніх масових арештів у Москві, коли більшу частину представників цього громадянського суспільства кинули за грати. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) July 28, 2019

В Москве 27 июля состоялся массовый митинг против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Полиция применила против митингующих дубинки. Более 1000 человек были задержаны.

Применение силы против митингующих осудили в ЕС и Совете Европы.