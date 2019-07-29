Намір Трампа визнати "антифа" терористами різко зустріли в Німеччині

Хештег #IchbinAntifa ("Я - антифа") набув популярності у Twitter в Німеччині в неділю після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість визнати цю групу терористичною організацією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Антифа", скорочено від антифашисти, є вільним рухом, до якого входять радикальні ліві активісти, які протистоять правим екстремістам, неонацистським групам і прихильникам ідеології білого супремасизму.

У суботу президент США заявив, що нова класифікація "полегшить роботу поліції", і назвав антифашистське угруповання "безглуздими ліворадикальними міськими божевільними".

У відповідь німецькі користувачі соціальних мереж і деякі політики виступили проти намірів Трампа. Хештег "Я - антифа" посів перше місце в списку найбільш популярних в Twitter.

Популярність хештегу викликала гнів серед політиків крайньої правої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD). Деякі з них висловили підтримку Трампу і закликали вжити аналогічних заходів в Німеччині.

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У той час як багато членів "антифа" беруть участь у мирних протестах, їх критикують за те, що вони вважають насильство виправданим для боротьби з расистськими або фашистськими групами.

Ранні антифашистські угруповання в Європі боролися проти нацистського лідера Адольфа Гітлера і італійського диктатора Беніто Муссоліні. Сучасний рух антифа почав формуватися в 1960-х і став активним в США в 1970-х.

Недавні сутички між крайніми лівими і правими протестувальниками в США спонукали консервативних республіканських законодавців запропонувати класифікувати "антифа" як терористичну організацію.