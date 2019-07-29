Намерение Трампа признать "антифа" террористами резко встретили в Германии

Хэштег #IchbinAntifa ("Я - антифа") приобрел популярность в Twitter в Германии в воскресенье после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность признать эту группу террористической организацией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Антифа", сокращенно от антифашисты – свободное движение, в которое входят радикальные левые активисты, противостоящие правым экстремистам, неонацистским группам и сторонникам идеологии белого супремасизма.

В субботу президент США заявил, что новая классификация "облегчит работу полиции", и назвал антифашистское группировки "бессмысленными леворадикальными городскими сумасшедшими".

В ответ немецкие пользователи социальных сетей и некоторые политики выступили против намерений Трампа. Хэштег "Я - антифа" занял первое место в списке наиболее популярных в Twitter.

Популярность хэштега вызвала гнев среди политиков крайне правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD). Некоторые из них выразили поддержку Трампу и призвали принять аналогичные меры в Германии.

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В то время как многие члены "Антифа" участвуют в мирных протестах, их критикуют за то, что они считают насилие оправданным для борьбы с расистскими или фашистскими группами.

Ранние антифашистские группировки в Европе боролись против нацистского лидера Адольфа Гитлера и итальянского диктатора Бенито Муссолини. Современное движение антифа начало формироваться в 1960-х и активизировалось в США в 1970-х.

Недавние столкновения между крайними левыми и правыми протестующими в США побудили консервативных республиканских законодателей предложить классифицировать "антифа" как террористическую организацию.