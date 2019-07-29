Джонсон готовий до переговорів про Brexit тільки після зміни позиції ЄС

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав лідерам ЄС, що сяде за стіл переговорів щодо Brexit, коли вони повідомлять, що готові змінити позицію щодо угоди про вихід.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Прес-секретар Джонсона сказала, що минулого тижня британський прем'єр поговорив з декількома лідерами ЄС, але ще не прийняв рішення, коли здійснить свої перші візити за кордон.

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"Прем'єр-міністр виклав європейським лідерам позицію...про те, що угода про вихід з механізмом "бекстопа" тричі не змогла пройти через парламент. Тому вона повинна змінитися", - сказала прес-секретар.

"Прем'єр був би радий сісти за переговори, коли ця позиція зміниться. Але він дає зрозуміти всім, з ким говорить, що це має статися", - додала вона.

Цього тижня Джонсон запускає найбільшу урядову рекламну кампанію з часів Другої світової війни, щоб підготувати країну до "жорсткого" Brexit.

Раніше він попередив ЄС, що необхідною умовою для ратифікації угоди про Brexit є відмова від запасного механізму щодо Північної Ірландії.