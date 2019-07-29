Джонсон готов к переговорам о Brexit только после изменения позиции ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал лидерам ЕС, сядет за стол переговоров по Brexit, когда они сообщат, что готовы изменить позицию по соглашению о выходе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Пресс-секретарь Джонсона сказала, что на прошлой неделе британский премьер поговорил с несколькими лидерами ЕС, но еще не принял решения, когда осуществит свои первые визиты за границу.

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"Премьер-министр изложил европейским лидерам позицию... о том, что соглашение о выходе с механизмом "бэкстопа" трижды не смогло пройти через парламент. Поэтому оно должно измениться", - сказала пресс-секретарь.

"Премьер был бы рад сесть за переговоры, когда эта позиция изменится. Но он дает понять всем, с кем говорит, что это должно произойти", - добавила она.

На этой неделе Джонсон запускает крупнейшую правительственную рекламную кампанию со времен Второй мировой войны, чтобы подготовить страну к "жесткому" Brexit.

Ранее он предупредил ЕС, что необходимым условием для ратификации соглашения о Brexit является отказ от запасного механизма по Северной Ирландии.