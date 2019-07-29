Британія введе пряме правління в Північній Ірландії в разі виходу з ЄС без угоди

Уряд Великої Британії планує ввести пряме правління в Північній Ірландії в разі виходу з Євросоюзу без угоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.

"Ми подбаємо про те, щоб все було в порядку, щоб не було вакууму, щоб була ефективна поведінка уряду", - сказав міністр закордонних справ Домінік Рааб.

Він додав, що "пріоритет номер один полягає в тому, щоб сторони в Північній Ірландії відродили виконавчу владу і Асамблею, щоб фактично вони могли взяти на себе відповідальність і контроль".

Раніше в британському МЗС неодноразово виключали пряме правління в Північній Ірландії в разі "жорсткого" Brexit 31 жовтня.

Його впровадження буде вважатися політично токсичним і фактично призведе до припинення дії Белфастської угоди.

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Відповідаючи на питання, чи буде уряд видавати закони про пряме правління в Північній Ірландії в разі відсутності угоди, Рааб заявив, що законодавство необхідно буде розглянути "в рамках сценарію без угоди".

"Ми подбаємо про те, щоб всі домовленості, будь то нормативні або адміністративні, були виконані, щоб у нас не було вакууму", - сказав він.

У Північній Ірландії немає уряду з січня 2017 року, що є рекордом в світовій історії. Уряд розпався через провальний екологічний проект. Незабаром розкол розширився і на інші культурні і політичні питання, а спроби відновити роботу застопорилися.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон попередив Європейський Союз, що необхідною умовою для ратифікації угоди про Brexit є відмова від запасного механізму щодо Північної Ірландії.