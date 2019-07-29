Украина ожидает в этом году закупить у США крупную партию оружия – дипломат

Украина работает над контрактом на закупку крупной партии летального оружия в Соединенных Штатах, который может быть реализован уже в этом году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом "Укрінформу" заявил Валерий Чалый, который еще недавно был послом Украины в США.

"Мы ожидаем, что уже в этом году будет реализован большой проект закупки летальной оборонительного оружия", - сказал он.

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По словам дипломата, это стало возможным "благодаря доверию к Украине, которой не было еще в 2015 году", а также изменениям украинского законодательства, реформировали эту сферу.

"Для того чтобы пройти этот путь, нужно было сделать важные шаги, например, открыть возможность прямой закупки вооружений Министерством обороны за рубежом, в первую очередь, в США. Почему я говорю "в первую очередь" - потому что 92% всей военно-технического помощи, которую Украина получила за четыре года, поступило из Соединенных Штатов. Подчеркну, 92%", - добавил посол.

Напомним, Палата представителей США в июне одобрила законопроекты, в которых предусмотрено предоставление Украине почти $700 млн поддержки.