Німеччина видала Бельгії боснійця, підозрюваного в причетності до терактів у Парижі

Німеччина екстрадувала у Бельгію боснійця, підозрюваного в причетності до паризьких терактів в листопаді 2015 року та арештованого в кінці червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

"Він був переданий вранці", - сказав представник бельгійської влади, додавши, що 39-річний чоловік, затриманий в червні, підозрюється в тому, що він надав зброю нападникам в концертному залі "Батаклан" 13 листопада 2015 року.

За даними німецької влади, підозрюваний був заарештований за ордером бельгійської влади "за передбачувану підтримку терористичної організації у зв'язку з терористичними атаками, спрямованими на концертний зал "Батаклан" " в Парижі.

Підозрюваний потрапив у поле зору німецьких правоохоронців під час розслідування справи про контрабанду зброї, в якій брали участь два громадянина Боснії і Герцеговини.

Увечері 13 листопада 2015 року три групи терористів здійснили скоординовану серію нападів у Парижі та його найближчому передмісті Сен-Дені. Троє джихадистів підірвали "пояси смертників" біля стадіону "Стад де Франс", де проходив футбольний матч між збірними Франції та Німеччини. Інша група (не менше трьох осіб) атакувала кафе і ресторани на сході Парижа. Ще троє захопили заручників у концертному залі "Батаклан". В цілому жертвами терактів стали 130 осіб, більше 350 були поранені.