Германия выдала Бельгии боснийца, подозреваемого в причастности к терактам в Париже

Германия экстрадировала в Бельгию боснийца, подозреваемого в причастности к парижским терактам в ноябре 2015 года и арестованного в конце июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

"Он был передан утром", - сказал представитель бельгийской власти, добавив, что 39-летний мужчина, задержанный в июне, подозревается в том, что он предоставил оружие нападавшим в концертном зале "Батаклан" 13 ноября 2015 года.

По данным немецких властей, подозреваемый был арестован по ордеру бельгийской власти "за предполагаемую поддержку террористической организации в связи с террористическими атаками, направленными на концертный зал "Батаклан" в Париже.

Подозреваемый попал в поле зрения немецких правоохранителей во время расследования дела о контрабанде оружия, в которой принимали участие два гражданина Боснии и Герцеговины.

Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов осуществили скоординированную серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали "пояса смертников" у стадиона "Стад де Франс", где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа (не менее трех человек) атаковала кафе и рестораны на востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале "Батаклан". В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.