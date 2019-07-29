Чеська АЕС використовуватиме нове російське паливо

Енергетичний гігант ČEZ, велика частина акцій якого належить чеській державі, підписав договір з російською фірмою "ТВЕЛ" про постачання ядерного палива третього покоління RK-3+ для чеської АЕС Дуковани.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Radio Praha.

Російська сторона, згідно з попередньою угодою, є офіційним постачальником ядерного палива до кінця терміну експлуатації нині існуючих енергоблоків АЕС Дуковани.

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Коли на станції почнеться використання нового виду палива - не повідомляється. "ТВЕЛ" (дивізіон держкорпорації "Росатом") забезпечує паливом також другу чеську АЕС Темелін.

Крім того, "Росатом" розраховує взяти участь у тендері на будівництво нових блоків на двох чеських АЕС: у Дукованах та Темеліні.

Прем'єр Андрей Бабіш заявляв, що геополітика має бути фактором при розгляді майбутніх інвестицій в ядерну енергетику країни.