Чеська АЕС використовуватиме нове російське паливо
Енергетичний гігант ČEZ, велика частина акцій якого належить чеській державі, підписав договір з російською фірмою "ТВЕЛ" про постачання ядерного палива третього покоління RK-3+ для чеської АЕС Дуковани.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Radio Praha.
Російська сторона, згідно з попередньою угодою, є офіційним постачальником ядерного палива до кінця терміну експлуатації нині існуючих енергоблоків АЕС Дуковани.
Коли на станції почнеться використання нового виду палива - не повідомляється. "ТВЕЛ" (дивізіон держкорпорації "Росатом") забезпечує паливом також другу чеську АЕС Темелін.
Крім того, "Росатом" розраховує взяти участь у тендері на будівництво нових блоків на двох чеських АЕС: у Дукованах та Темеліні.
Прем'єр Андрей Бабіш заявляв, що геополітика має бути фактором при розгляді майбутніх інвестицій в ядерну енергетику країни.