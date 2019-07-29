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Чешская АЭС будет использовать новое российское топливо

Понедельник, 29 июля 2019, 19:34

Энергетический гигант ČEZ, большая часть акций которого принадлежит чешскому государству, подписал договор с российской компанией "ТВЭЛ" о поставках ядерного топлива третьего поколения RK-3+ для чешской АЭС Дукованы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Praha.

Российская сторона, согласно предварительному соглашению, является официальным поставщиком ядерного топлива до конца срока эксплуатации ныне существующих энергоблоков АЭС Дукованы.

Когда на станции начнется использование нового вида топлива - не сообщается. "ТВЭЛ" (дивизион госкорпорации "Росатом") обеспечивает топливом также вторую чешскую АЭС Темелин.

Кроме того, "Росатом" рассчитывает принять участие в тендере на строительство новых блоков на двух чешских АЭС: в Дукованах и Темелине.

Премьер Андрей Бабиш заявлял, что геополитика должна быть фактором при рассмотрении будущих инвестиций в ядерную энергетику страны.

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