Вбивства підлітків у Румунії: глава МВС подав у відставку, не пропрацювавши і тижня

Глава МВС Румунії Ніколає Мога подав у відставку через шість днів після призначення на посаду на тлі резонансної справи про вбивства дівчат-підлітків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Hotnews.

"Після розмови, яку я провів сьогодні вранці з прем'єр-міністром Віорікою Денчіле, я прийняв рішення піти з посади міністра внутрішніх справ. Я прийняв це рішення, щоб зберегти престиж відомства після поганої роботи окремих його працівників, які були звільнені або покарані" - сказав Мога.

За його словами, протягом шести днів, які він очолював міністерство, було зроблене все можливе для виявлення винних у справі про вбивства дівчат.

"Я вірю чесним і професійним людям в міністерстві, що вони зможуть завершити роботу, яку ми почали разом. Ми повинні забезпечити, щоб такі події більше не повторилися в майбутньому" – сказав Ніколає Мога.

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Він був призначений на посаду 24 липня – у день викрадення 15-річної Александри Мецешану.

Викрадена дівчина наступного дня тричі телефонувала на номер екстреної служби 112, однак через зволікання в роботі поліції її місцезнаходження вчасно не локалізували. Її останки знайшли наступного дня на подвір’ї 66-річного Георге Дінки. Там же були знайдені рештки іншої дівчини – 18 річної Луїзи Міхаели Меленку, зниклої у квітні цього року.

"Справа Каракал" отримала значний розголос і вже призвела до кількох відставок у структурах МВС різного рівня і протестів.

Попередню очільницю МВС Кармен Дан звільнили 16 липня, Ніколає Мога виконував обов’язки міністра до призначення на посаду 24 липня.

Кармен Дан не користувалася популярністю у зв'язку із застосуванням поліцією сльозогінного газу щодо антиурядової демонстрації, яка пройшла 10 серпня 2018 року.

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