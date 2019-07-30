В Іспанії через страйк скасують понад тисячу потягів

Іспанська державна залізнична компанія Renfe скасує понад тисячу потягів протягом чотирьох днів через страйк, який зашкодить планам тисяч мандрівників у активний літній період.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Чотириденний страйк, оголошений профспілкою CGT, співробітники проведуть у середу 31 липня, а також 14 та 30 серпня і 1 вересня. Страйки складатимуться з двох чотиригодинних періодів — між полуднем та 16:00 та між 20:00 і північчю.

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Міністерство інфраструктури та транспорту Іспанії заявило, що Renfe має гарантувати надання мінімальних послуг у час страйків. Компанія Renfe оголосила, що поки що скасувала 1152 поїзди: 477 на середні дистанції, 230 швидкісних міжміських потягів (AVE) та 445 вантажних поїздів.

Пасажирам скасованих потягів запропонують скористатися альтернативними потягами або обрати інший час, максимально наближений до запланованої поїздки.

Мандрівникам також запропонують повне повернення коштів або можливість змінити квиток на іншу дату без додаткових витрат.

Працівники страйкують у зв'язку з незгодою із новими трудовими контрактами та нестачею співробітників.

Профспілки традиційно оголошують страйк у найбільш завантажену пору року, коли існує високий попит на транспортні послуги.