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Десятки рейсів скасовані в аеропорту Барселони через страйк

Неділя, 28 липня 2019, 14:56

В аеропорту Барселони у неділю скасували 73 авіарейси через страйк наземного персоналу авіакомпанії Iberia.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Europa Press.

Страйк співробітників аеропорту триває другий день. При цьому уряд Іспанії зобов'язав Iberia надавати мінімальний рівень послуг.

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В суботу через страйк скасували 62 авіарейси. Окрім того, до них  додалося ще 32, які скасували через погану погоду в Барселоні.

Співробітники авіакомпанії вимагають поліпшення умов праці. Наразі працівникам не вдалося домовитися з керівництвом про задоволення їхніх вимог.

Міжнародний аеропорт Барселони — найбільший аеропорт Каталонії, другий за розміром в Іспанії після мадридського Барахаса.

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