Десятки рейсів скасовані в аеропорту Барселони через страйк
Неділя, 28 липня 2019, 14:56
В аеропорту Барселони у неділю скасували 73 авіарейси через страйк наземного персоналу авіакомпанії Iberia.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Europa Press.
Страйк співробітників аеропорту триває другий день. При цьому уряд Іспанії зобов'язав Iberia надавати мінімальний рівень послуг.
В суботу через страйк скасували 62 авіарейси. Окрім того, до них додалося ще 32, які скасували через погану погоду в Барселоні.
Співробітники авіакомпанії вимагають поліпшення умов праці. Наразі працівникам не вдалося домовитися з керівництвом про задоволення їхніх вимог.
Міжнародний аеропорт Барселони — найбільший аеропорт Каталонії, другий за розміром в Іспанії після мадридського Барахаса.
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