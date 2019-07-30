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В Испании из-за забастовки отменены более тысячи поездов

Вторник, 30 июля 2019, 13:40

Испанская государственная железнодорожная компания Renfe отменит более тысячи поездов в течение четырех дней из-за забастовки, которая повредит планам тысяч путешественников в активный летний период.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Четырехдневную забастовку, объявленную профсоюзом CGT, сотрудники проведут в среду 31 июля, а также 14 и 30 августа и 1 сентября. Забастовки будет состоять из двух четырехчасовых периодов — между полуднем и 16:00 и между 20:00 и полуночью.

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Министерство инфраструктуры и транспорта Испании заявило, что Renfe должна гарантировать предоставление минимальных услуг в любое время забастовок. Компания Renfe объявила, что пока отменила 1152 поезда: 477 на средние дистанции, 230 скоростных междугородных поездов (AVE) и 445 грузовых поездов.

Пассажирам отмененных поездов предложат воспользоваться альтернативными поездами или другое время, максимально приближенное к запланированной поездке.

Путешественникам также предложат полный возврат средств или возможность изменить билет на другую дату без дополнительных затрат.

Работники бастуют в связи с несогласием с новыми трудовыми контрактами и нехваткой сотрудников.

Профсоюзы традиционно объявляют забастовку в наиболее загруженное время года, когда существует высокий спрос на транспортные услуги.

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