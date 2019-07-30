Італія видає найменше дозволів на проживання працівникам з-за меж ЄС

Італія видає найменшу кількість дозволів на проживання працівникам з-за меж Євросоюзу серед всіх країн ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Згідно з дослідженням, проведеним італійським аналітичним центром Leone Moressa Foundation, число працівників не з ЄС, які одержали дозвіл на роботу в Італії, знизилося з більш ніж 350 000 в 2010 році до трохи менше 14 000 в 2018 році.

За даними фонду, минулого року Італія виділила всього 13 877 permessi di soggiorno (посвідка на проживання) з причин працевлаштування, і 40,5% з них пішли на сезонних робітників. Тільки 10,6% пішли на висококваліфікованих працівників.

У той же час, Німеччина видала 68 000 дозволів на роботу, Велика Британія - 108 000, а Польща - майже 600 000.

Порівнюючи кількість прибуваючих іноземних робітників із загальною чисельністю населення, Італія фактично поступається будь-якій іншій країні ЄС.

Вона видала 0,23 дозволу на кожні 1000 жителів, що значно нижче середнього показника по ЄС, рівного 2,24, і значно відстає від невеликих країн на кшталт Кіпру (11,31) і Мальти (21,40).