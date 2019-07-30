Италия выдает меньше разрешений на проживание работникам из-за пределов ЕС

Италия выдает наименьшее количество разрешений на проживание работникам из-за пределов Евросоюза среди всех стран ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Согласно исследованию, проведенному итальянским аналитическим центром Leone Moressa Foundation, число работников не из ЕС, получивших разрешение на работу в Италии, снизилось с более чем 350 тыс. в 2010 году до чуть менее 14 000 в 2018 году.

По данным фонда, в прошлом году Италия выделила всего 13877 permessi di soggiorno (вид на жительство) по причинам трудоустройства, и 40,5% из них пошли на сезонных рабочих. Только 10,6% пошли на высококвалифицированных работников.

В то же время Германия выдала 68 000 разрешений на работу, Великобритания - 108 000, а Польша - почти 600 000.

Сравнивая количество прибывающих иностранных рабочих из общей численности населения, Италия фактически уступает любой другой стране ЕС.

Она выдала 0,23 разрешения на каждые 1000 жителей, что значительно ниже среднего показателя по ЕС, равного 2,24, и значительно отстает от небольших стран вроде Кипра (11,31) и Мальты (21,40).