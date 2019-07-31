Британець встановив рекорд найкоротшої "відсидки" в тюрмі - 50 хвилин 

У Британії хлопець отримав рекордно короткий реальний тюремний термін у 50 хвилин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Independent.

23-річний британець з містечка Портісхед у Сомерсеті опинився в суді після того, як розбив вікно своєї колишньої та сховався від поліції. Він визнав себе винним в нанесенні шкоди майну, нападі на двох офіцерів і втечі під час інциденту 30 травня.

Прокурор повідомив, що після сварки зі своєю колишньою дівчиною хлопець покинув її дім та пригрозив кинути цеглину у вікно. Пізніше він повернувся і розбив вікно мітлою. О 3:30 ночі на місце прибула поліція, але він зумів утекти від офіцерів.

Суддя відправив хлопця до в’язниці на 50 хвилин, змусивши його написати у камері листи-вибачення до усіх потерпілих. Британські ЗМІ називають тюремний термін найкоротшим в історії.

У листі до колишньої дівчини хлопець написав: "Вибач, що розбив твоє вікно. Це було дурне рішення, я не подумав. Я сподіваюся, ти зможеш мені пробачити". У листі до офіцерів поліції він зазначив, що щиро шкодує через свої дії.

Адвокат хлопця повідомив, що його клієнт був під упливом алкоголю, кокаїну та канабісу, коли чинив свої дії. "Йому соромно за свою поведінку. Він каже, що "поводився як ідіот", - сказав адвокат.

Суддя також присудив хлопцю тюремний термін на чотири місяці з відтермінуванням на два роки та 80 годин неоплачуваної роботи та реабілітації. Окрім того, йому заборонили приймати контрольовані наркотичні речовини.

"Ти не станеш наркозалежним ледащом", - заявив суддя, оголошуючи вирок.