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Британець встановив рекорд найкоротшої "відсидки" в тюрмі - 50 хвилин 

Середа, 31 липня 2019, 13:49

У Британії хлопець отримав рекордно короткий реальний тюремний термін у 50 хвилин. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Independent

23-річний британець з містечка Портісхед у Сомерсеті опинився в суді після того, як розбив вікно своєї колишньої та сховався від поліції. Він визнав себе винним в нанесенні шкоди майну, нападі на двох офіцерів і втечі під час інциденту 30 травня. 

 

Прокурор повідомив, що після сварки зі своєю колишньою дівчиною хлопець покинув її дім та пригрозив кинути цеглину у вікно. Пізніше він повернувся і розбив вікно мітлою. О 3:30 ночі на місце прибула поліція, але він зумів утекти від офіцерів.

Суддя відправив хлопця до в’язниці на 50 хвилин, змусивши його написати у камері листи-вибачення до усіх потерпілих. Британські ЗМІ називають тюремний термін найкоротшим в історії.

У листі до колишньої дівчини хлопець написав: "Вибач, що розбив твоє вікно. Це було дурне рішення, я не подумав. Я сподіваюся, ти зможеш мені пробачити". У листі до офіцерів поліції він зазначив, що щиро шкодує через свої дії.

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Адвокат хлопця повідомив, що його клієнт був під упливом алкоголю, кокаїну та канабісу, коли чинив свої дії. "Йому соромно за свою поведінку. Він каже, що "поводився як ідіот", - сказав адвокат.

Суддя також присудив хлопцю тюремний термін на чотири місяці з відтермінуванням на два роки та 80 годин неоплачуваної роботи та реабілітації. Окрім того, йому заборонили приймати контрольовані наркотичні речовини.

"Ти не станеш наркозалежним ледащом", - заявив суддя, оголошуючи вирок. 

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