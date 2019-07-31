Генсек НАТО звернувся до РФ через наближення дати розпаду ракетного договору з США

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію повернутись до виконання ключового ракетного договору часів холодної війни, всього за кілька днів до офіційного виходу Сполучених Штатів з цього пакту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Столтенберг підкреслив, що зараз кінець епохального пакту про європейську безпеку здається неминучим.

У лютому Сполучені Штати почали виходити з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, який вони узгодили в 1987 році з тодішнім Радянським Союзом, звинувативши Москву в розробці ракет, які не відповідають йому.

Росія повинна до п'ятниці знищити нові ракети.

Столтенберг заявив у середу, що "ми бачимо загибель договору РСМД", але додав, що "ми, як і раніше, закликаємо Росію повернутися до дотримання договору і тим самим його врятувати".

Разом з тим він запевнив, що НАТО "зробить усе необхідне, щоб мати надійне стримування і оборону."