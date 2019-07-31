Генсек НАТО обратился к РФ из-за приближения даты расторжения ракетного договора с США

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию вернуться к выполнению ключевого ракетного договора времен холодной войны, всего за несколько дней до официального выхода Соединенных Штатов из этого договора.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Столтенберг подчеркнул, что сейчас конец эпохального пакта о европейской безопасности кажется неизбежным.

В феврале Соединенные Штаты начали выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который они согласовали в 1987 году с тогдашним Советским Союзом, обвинив Москву в разработке ракет, которые ему не соответствуют.

Россия должна до пятницы уничтожить новые ракеты.

Столтенберг заявил в среду, что "мы видим гибель договора РСМД", но добавил, что "мы по-прежнему призываем Россию вернуться к соблюдению договора и тем самым его спасти".

Вместе с тем он заверил, что НАТО "сделает все необходимое, чтобы иметь надежное сдерживание и оборону".