Фінляндія посилить правила видачі шенгенської візи росіянам

Фінляндія з 1 вересня почне вимагати у росіян при подачі заяви на шенгенську візу всі необхідні супровідні документи відповідно до директив ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це у середу повідомило міністерство закордонних справ Фінляндії.

"З 1 вересня посольство Фінляндії в Москві, генеральне консульство в Санкт-Петербурзі та офіси в Петрозаводську і Мурманську будуть слідувати спільній візовій політиці ЄС у тому, що стосується супровідних документів для візових заяв", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що Фінляндія і раніше за необхідності запитувала у росіян більш детальні документи при подачі заяви на візу.

"Однак починаючи з вересня 2019 року Фінляндія систематично запитуватиме ті ж підтверджувальні документи, що й інші країни Шенгенської зони", - додали у відомстві.

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Раніше шенгенську візу росіянам найчастіше оформляли без супровідних документів.

Що стосується змін для російських туристів, то їм необхідно буде надавати детальний опис плану поїздки та підтвердження наявності фінансових коштів — виписку з банківського рахунку за останні три місяці, довідку з місця роботи із зазначенням зарплати або свідоцтво про володіння власністю в РФ.

Громадяни, які мають власність на території Шенгенської зони, повинні будуть, як і туристи, надавати документи про наявність коштів.