Финляндия ужесточит правила выдачи шенгенской визы россиянам

Финляндия с 1 сентября начнет требовать у россиян при подаче заявления на шенгенскую визу все необходимые сопроводительные документы в соответствии с директивами ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом в среду сообщило министерство иностранных дел Финляндии.

"С 1 сентября посольство Финляндии в Москве, генеральное консульство в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС в том, что касается сопроводительных документов для визовых заявлений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Финляндия и раньше при необходимости запрашивала у россиян более детальные документы при подаче заявления на визу.

"Однако начиная с сентября 2019 года Финляндия систематически будет запрашивать те же подтверждающие документы, что и другие страны Шенгенской зоны", - добавили в ведомстве.

Читайте также ЕС не намерен ставить визы в российские паспорта крымчан, выданные после аннексии

Ранее шенгенскую визу россиянам чаще всего оформляли без сопроводительных документов.

Что касается изменений для российских туристов, то им необходимо будет предоставлять детальное описание плана поездки и подтверждение наличия финансовых средств - выписку с банковского счета за последние три месяца, справку с места работы с указанием зарплаты или свидетельство о владении собственностью в РФ.

Граждане, имеющие собственность на территории Шенгенской зоны, должны будут, как и туристы, предоставлять документы о наличии финансовых средств.