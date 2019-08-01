Финляндия ужесточит правила выдачи шенгенской визы россиянам
Финляндия с 1 сентября начнет требовать у россиян при подаче заявления на шенгенскую визу все необходимые сопроводительные документы в соответствии с директивами ЕС.
Как пишет "Европейская правда", об этом в среду сообщило министерство иностранных дел Финляндии.
"С 1 сентября посольство Финляндии в Москве, генеральное консульство в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС в том, что касается сопроводительных документов для визовых заявлений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Финляндия и раньше при необходимости запрашивала у россиян более детальные документы при подаче заявления на визу.
"Однако начиная с сентября 2019 года Финляндия систематически будет запрашивать те же подтверждающие документы, что и другие страны Шенгенской зоны", - добавили в ведомстве.
Ранее шенгенскую визу россиянам чаще всего оформляли без сопроводительных документов.
Что касается изменений для российских туристов, то им необходимо будет предоставлять детальное описание плана поездки и подтверждение наличия финансовых средств - выписку с банковского счета за последние три месяца, справку с места работы с указанием зарплаты или свидетельство о владении собственностью в РФ.
Граждане, имеющие собственность на территории Шенгенской зоны, должны будут, как и туристы, предоставлять документы о наличии финансовых средств.