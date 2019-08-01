У Фінляндії розбився невеликий літак, пілот загинув

На південному заході Фінляндії розбився легкомоторний літак, пілот загинув.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Інцидент стався у середу ввечері. Літак впав на землю незабаром після зльоту.

На момент катастрофи в ньому перебував учень місцевої льотної школи, який навчався пілотуванню. Він загинув.

Згідно зі свідченнями очевидців, літак впав майже відразу після того, як набрав висоту.

Причина падіння літака поки невідома. Машина впала на сусідню зі злітною смугою зелену зону.

Поліція займається розслідуванням катастрофи.