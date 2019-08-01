В Финляндии разбился небольшой самолет, пилот погиб

На юго-западе Финляндии разбился легкомоторный самолет, пилот погиб.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Инцидент произошел в среду вечером. Самолет упал на землю вскоре после взлета.

На момент катастрофы в нем находился ученик местной летной школы, который учился пилотированию. Он погиб.

Согласно показаниям очевидцев, самолет упал почти сразу после того, как набрал высоту.

Причина падения самолета пока неизвестна. Машина упала на соседнюю со взлетной полосой зеленую зону.

Полиция занимается расследованием катастрофы.