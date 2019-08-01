Парламент Чорногорії провалив голосування за одностатеві союзи

Парламент Чорногорії не зміг ухвалити законопроєкт про легалізацію одностатевих союзів після того, як депутати від правлячих партій, що представляють етнічні меншини, проголосували проти нього.

Про це повідомляє Balkan Insight.

Депутати від головної правлячої Демократичної партії соціалістів, соціал-демократи і депутати Ліберальної партії підтримали реформу, але представники партій етнічних меншин, які є частиною правлячої коаліції, які виступили проти цієї ініціативи. Опозиційні депутати не голосували.

ЛГБТ-активісти звинуватили супротивників змін у "руйнуванні демократичного процесу в Чорногорії" та її європейського шляху.

Головний опозиційний блок, проросійський Демократичний фронт закликав уряд відкликати законопроєкт, заявивши, що більшість громадян Чорногорії були проти одностатевих союзів.

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Міністр з прав людини і меншин Мехмед Зенка заявив, що проєкт є частиною зобов'язань країни перед ЄС, до якого колишня югославська республіка сподівається приєднатися.

Чорногорія вперше намагалася легалізувати одностатеві союзи в 2014 році, але ця спроба провалилася.

Опитування раніше показували, що 71% громадян Чорногорії вважають гомосексуалізм хворобою і що кожен другий громадянин згоден з тим, що гомосексуалізм представляє небезпеку для суспільства і що держава повинна його пригнічувати.

Варто зазначити, що Хорватія і Словенія, які є членами ЄС, легалізували одностатеві союзи.