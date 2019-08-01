Парламент Черногории провалил голосование за однополые союзы

Парламент Черногории не смог принять законопроект о легализации однополых союзов после того, как депутаты от правящих партий, представляющих этнические меньшинства, проголосовали против него.

Об этом сообщает Balkan Insight.

Депутаты от главной правящей Демократической партии социалистов, социал-демократы и депутаты Либеральной партии поддержали реформу, но представители партий этнических меньшинств, которые являются частью правящей коалиции, выступили против этой инициативы. Оппозиционные депутаты не голосовали.

ЛГБТ-активисты обвинили противников изменений в "разрушении демократического процесса в Черногории" и ее европейского пути.

Главный оппозиционный блок, пророссийский Демократический фронт призвал правительство отозвать законопроект, заявив, что большинство граждан Черногории были против однополых союзов.

Министр по правам человека и меньшинств Мехмед Зенка заявил, что проект является частью обязательств страны перед ЕС, к которому бывшая югославская республика надеется присоединиться.

Черногория впервые пыталась легализовать однополые союзы в 2014 году, но эта попытка провалилась.

Опрос ранее показывали, что 71% граждан Черногории считают гомосексуализм болезнью и что каждый второй гражданин согласен с тем, что гомосексуализм представляет опасность для общества и что государство должно его угнетать.

Стоит отметить, что Хорватия и Словения, которые являются членами ЕС, легализовали однополые союзы.