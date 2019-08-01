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Шрі-Ланка скасувала плату за візу для українців

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Шрі-Ланка скасувала плату за візу для українців

Четвер, 1 серпня 2019, 16:18

Шрі-Ланка 31 липня оголосила, що скасувала оплату за одномісячну візу для громадян 48 країн, серед них і для українців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Віза, яку видають в аеропорту, раніше коштувала приблизно $35. Можлива також подача відповідної інтернет-заявки на отримання. Захід діятиме протягом шести місяців, починаючи з 1 серпня.

Уряд очікує значного напливу туристів. "Якщо не буде вигідно, ми призупинимо цю програму", - сказав міністр туризму Джон Амаратунга.

На цей захід уряд може втратити близько 4,3 мільярда рупій (24 мільйони доларів) - суму, яку він міг би отримати від стягнень за візи.

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Семеро смертників з місцевої мусульманської групи National Thowheed Jammath 21 квітня напали на три церкви та три розкішні готелі у містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа, вбивши 263 людини, серед яких 45 іноземців, переважно з Китаю, Індії, США та Великої Британії.

Прем'єр-міністр Раніл Вікремесінге запевнив, що Шрі-Ланка зараз безпечна для туристів, і "безпека повернулася до нормального стану". 

Близько 200 осіб затримано, а поліція продовжує розслідування, сказав він.

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