ЗМІ: ЄК відмовила Австрії у коштах на широку колію з РФ через Україну і Словаччину

Європейська комісія не погодилася на фінансування розбудови залізниці широкої колії в Євросоюзі з Росії до Австрії, яку дехто називає залізничним "Північним потоком".

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише "Польське радіо" з посиланням на джерела.

Офіційний Відень лобіював у Брюсселі внесення проєкту до транс'європейської транспортної мережі, але отримав відмову, сказано в матеріалі.

Уряд у Відні сподівається, що буде додано залізничне сполучення широкої колії з Росії через Україну та Словаччину до Австрії. Внесення інвестиційного проєкту до списку означає його співфінансування з бюджету ЄС.

Реалізація ініціативи означала б обмеження транзитних можливостей Польщі.

У ЄС тривають переговори щодо майбутнього транс'європейської транспортної мережі. Після консультацій з державами-членами Єврокомісія може вносити зміни та впроваджувати, наприклад, нові транспортні коридори.