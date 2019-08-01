СМИ: ЕК отказала Австрии в средствах на широкую колею из РФ через Украину и Словакию

Европейская комиссия не согласилась на финансирование развития железной дороги широкой колеи в Евросоюзе из России в Австрию, которую некоторые называют железнодорожным "Северным потоком".

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет "Польское радио" со ссылкой на источники.

Официальная Вена лоббировала в Брюсселе внесение проекта в трансевропейскую транспортную сеть, но получила отказ, говорится в материале.

Правительство в Вене надеется, что будет добавлено железнодорожное сообщение широкой колеи из России через Украину и Словакию в Австрию. Внесение инвестиционного проекту в список означает его софинансирование из бюджета ЕС.

Реализация инициативы означала бы ограничение транзитных возможностей Польши.

В ЕС продолжаются переговоры о будущем трансевропейской транспортной сети. После консультаций с государствами-членами Еврокомиссия может вносить изменения и вводить, например, новые транспортные коридоры.