В Копенгагені стався другий за тиждень вибух
У суботу вранці в Копенгагені пролунав другий за тиждень вибух – цього разу в поліцейській дільниці.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Будівля внаслідок вибуху пошкоджена, але ніхто не постраждав. Відділення поліції розташоване недалеко від центру міста.
Поліцейські розшукують людину, яку помітили на місці вибуху біля дільниці. Чоловік був одягнений у темний одяг і біле взуття.
"Це був не нещасний випадок, а навмисний акт", - сказав головний інспектор поліції Йорген Берген Сков, додавши, що, хоча розслідування ще триває, ніщо не вказує на пов'язаність з тероризмом.
У вівторок стався потужний вибух під національною податковою службою. Влада назвала його навмисним нападом. Одна людина тоді постраждала. Наразі не зрозуміло, чи пов'язані ці два інциденти.
"Це були напади на будівлі, а не на людей. Але поки рано говорити про мотив", - сказав Йорген Берген Сков.