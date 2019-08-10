В Копенгагені стався другий за тиждень вибух

У суботу вранці в Копенгагені пролунав другий за тиждень вибух – цього разу в поліцейській дільниці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Будівля внаслідок вибуху пошкоджена, але ніхто не постраждав. Відділення поліції розташоване недалеко від центру міста.

Читайте також Данська поліція назвала атакою вибух у Копенгагені: одна людина поранена

Поліцейські розшукують людину, яку помітили на місці вибуху біля дільниці. Чоловік був одягнений у темний одяг і біле взуття.

"Це був не нещасний випадок, а навмисний акт", - сказав головний інспектор поліції Йорген Берген Сков, додавши, що, хоча розслідування ще триває, ніщо не вказує на пов'язаність з тероризмом.

У вівторок стався потужний вибух під національною податковою службою. Влада назвала його навмисним нападом. Одна людина тоді постраждала. Наразі не зрозуміло, чи пов'язані ці два інциденти.

"Це були напади на будівлі, а не на людей. Але поки рано говорити про мотив", - сказав Йорген Берген Сков.