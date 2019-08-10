Реконструкція Нотр-Даму відкладається через забруднення свинцем

Роботи з укріплення паризького собору Нотр-Дам відкладаються заради того, щоб вжити нові заходи безпеки для захисту робітників і жителів околиць від свинцю, який виділився під час пожежі собору чотири місяці тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Спеціальні команди почнуть тритижневе глибоке очищення місцевих вулиць і шкіл наступного тижня.

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Роботи у соборі були припинені з 25 липня після того, як інспектори виявили, що співробітники не дотримуються основних процедур з безпеки. Наприклад, не використовують захисний одяг під час робіт.

Профспілки та місцеві асоціації закликали повністю закрити майданчик із виконання робіт у Нотр-Дамі через ризик отруєння свинцем.

Близько 400 тонн свинцю розплавилося під час пожежі 15 квітня, яка знищила шпиль та більшу частину даху пам'ятки 13 століття.

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Раніше було проведено очищення території навколо собору. Регіональне управління охорони здоров’я також заявило, що у чотирьох із 12 місцевих шкіл виявило ненормальний рівень свинцю, і після цього вирішили провести повторну дезактивацію.

Фактична реконструкція даху собору ще не почалася, оскільки досі проводилися роботи з оцінки збитків та зміцнення конструкції. Пізніше буде проведено конкурс із вибору дизайну для шпиля.