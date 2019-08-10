Реконструкція Нотр-Даму відкладається через забруднення свинцем
Роботи з укріплення паризького собору Нотр-Дам відкладаються заради того, щоб вжити нові заходи безпеки для захисту робітників і жителів околиць від свинцю, який виділився під час пожежі собору чотири місяці тому.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.
Спеціальні команди почнуть тритижневе глибоке очищення місцевих вулиць і шкіл наступного тижня.
Роботи у соборі були припинені з 25 липня після того, як інспектори виявили, що співробітники не дотримуються основних процедур з безпеки. Наприклад, не використовують захисний одяг під час робіт.
Профспілки та місцеві асоціації закликали повністю закрити майданчик із виконання робіт у Нотр-Дамі через ризик отруєння свинцем.
Близько 400 тонн свинцю розплавилося під час пожежі 15 квітня, яка знищила шпиль та більшу частину даху пам'ятки 13 століття.
Раніше було проведено очищення території навколо собору. Регіональне управління охорони здоров’я також заявило, що у чотирьох із 12 місцевих шкіл виявило ненормальний рівень свинцю, і після цього вирішили провести повторну дезактивацію.
Фактична реконструкція даху собору ще не почалася, оскільки досі проводилися роботи з оцінки збитків та зміцнення конструкції. Пізніше буде проведено конкурс із вибору дизайну для шпиля.