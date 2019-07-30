Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Клімкін розповів про котлети по-київськи для Джонсона і сварки з Лавровим

Сенатори США пропонують нові санкції для стримування втручання РФ

У Німеччині загинув 8-річний хлопчик, якого зіштовхнули під потяг

Данська затримка загрожує прогресу "Північного потоку-2" - ЗМІ






Пожежа в Нотр-Дамі: через загрозу отруєння свинцем подали до суду

Вівторок, 30 липня 2019, 08:13

Французька група із захисту навколишнього середовища Robin des Bois подала до суду через потенційну загрозу для здоров'я громадськості від свинцю, який потрапив у навколишнє середовище під час пожежі в соборі Нотр-Дам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

У вогні 15 квітня розплавилися близько 300 тонн свинцю з даху і дзвіниці собору. Високий рівень свинцю пізніше було виявлено в навколишньому повітрі.

Читайте також
Пожежа в Нотр-Дамі: місцевим мешканцям може загрожувати отруєння свинцем

Robin des Bois заявила, що подала позов у зв’язку з навмисною загрозою людському життю. Група стверджує, що паризькі чиновники мали негайно вжити заходів для захисту громадськості.

У позові не зазначені конкретні особи як обвинувачувані. Паризька мерія поки не стала коментувати позов.

Влада Парижа раніше наказала провести ретельне очищення у школах біля собору Нотр-Дам, оскільки рівень свинцю у них після квітневої пожежі виявився значно перевищеним.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція
powered by lun.ua