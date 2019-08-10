У Польщі на будівництві газопроводу загинув громадянин України
У Польщі в п’ятницю на будівництві нового газопроводу загинув громадянин України.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Super Express.
Трагічний інцидент стався у місті Погурська Воля недалеко від Тарнува в Малопольському воєводстві.
Під час будівництва нового газопроводу величезна труба вагою близько 10 тонн скотилася до розкопу, де був чоловік.
Колеги-будівельники кинулись на допомогу чоловікові. Їм вдалось його витягнути, проте внутрішні травми виявились смертельними.
Загиблий виявився 37-річним громадянином України. Поліція, прокуратура і Національна інспекція праці працювали на місці.
Будівництво газогону "Погурська Воля – Твожень" передбачає прокладання приблизно 168 кілометрів нового газопроводу високого тиску, який буде проходити через околиці Тарнува, Казімежа-Вельку, Скалбмієж, Волбром, Олкуш аж до містечка Твожень у Сілезії.
Нагадаємо, у четвер у Талліннському аеропорту помер українець, який прилетів в Естонію київським рейсом.