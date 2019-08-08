У Туреччині стався землетрус магнітудою 6, є постраждалі

У провінції Денізлі на заході Туреччині стався землетрус магнітудою 6.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

Землетрус стався близько 14.30 за місцевим часом, його епіцентр припав на район Бозкурт.

За декілька хвилин стався ще один сильний поштовх магнітудою 4,2.

Мер Бозкурта Бірсен Джелік повідомила про кількох постраждалих в результаті землетрусу. Загиблих, за її словами, немає.

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Повідомляється також, що в результаті землетрусу пошкоджені окремі будівлі.

Адміністрація провінції Денізлі направила в район землетрусу бригади медиків, щоб допомогти постраждалим.