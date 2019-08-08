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Від землетрусу у Туреччині постраждали 23 людини

Четвер, 8 серпня 2019, 17:25

23 людини звернулися за допомогою медиків після землетрусу у турецькій провінції Денізлі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Anadolu.

Землетрус магнітудою було зафіксовано в провінції Денізлі недалеко від району Бозкурт в 14.25 за місцевим часом, на глибині близько семи кілометрів.

"Деяки даху обвалилися, утворилися глибокі тріщини і кілька будинків впали", - сказала мер Бозкурта Бірсен Джелік.

 

"Ніхто не загинув. Серйозних травм немає", - додала вона.

Повідомляється, що принаймні двоє людей були травмовані в результаті обвалу димарів у будинках. Декількох людей доставили до лікарні в стані паніки і з легкими травмами.

Повідомляється, що під час землетрусу поштовхи відчувалися і  в курортних провінціях Анталія та Мугла.

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