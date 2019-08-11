В уряді Німеччини працюють над забороною пластикових пакетів

Міністр довкілля та ядерної безпеки Німеччини Свенья Шульце заявила, що її відомство працює над законодавчою базою для заборони використання пластикових пакетів.

Про це вона заявила в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, повідомляє "Європейська правда з посиланням на DW.

"Моє міністерство наразі працює над законодавчим регулюванням заборони пластикових пакетів", - сказала міністр.

Шульце стверджує про успішність добровільної угоди з підприємствами від 2016 року про зменшення використання пластикових пакетів. "Тепер ми можемо закріпити цей успіх забороною", - зазначила вона.

Відповідно до умов добровільної угоди, німецькі супермаркети стягують з клієнтів додаткові кошти за пластикові пакети. Тепер міністрпланує домогтися ще однієї угоди, яка передбачатиме скорочення використання пластикових упаковок, зокрема для фруктів та овочів.

Як повідомлялося, уряд Швеції розгляне питання про заборону на пластикові стаканчики і контейнери для харчових продуктів.