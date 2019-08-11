Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Поліція розслідує стрілянину в мечеті біля Осло як спробу теракту

Королева нарікає на неспроможність британських політиків керувати державою – ЗМІ

У Римі аварійно сів літак компанії Norwegian, його уламки пошкодили кілька авто

У Румунії десятки тисяч людей взяли участь в антиурядовому протесті






На одному з Канарських островів вирують лісові пожежі, тисяча евакуйованих

Неділя, 11 серпня 2019, 16:08

На острові Гран-Канарія, третьому за величиною серед Канарських островів, з суботи не вщухають лісові пожежі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал 20minutos.

Регіональний голова Канарських островів Анхель Віктор Торрес повідомив, що вогонь охопив більше тисячі гектарів лісу.

 

Близько тисячі людей були змушені покинути свої домівки в якості запобіжного заходу.

У гасінні пожежі задіяні понад 200 осіб і п'ять вертольотів , а також п'ять інших повітряних засобів і гідролітак, які міністерство екології направило з Малаги.

Пожежа почалася о 12.00 в суботу в районі Хункалійо, в муніципалітеті Артенара, і її ймовірною причиною стали роботи зі зварювальним устаткуванням, які  виконував 55-річний чоловік. Цивільна гвардія Іспанії вже затримала цього чоловіка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Іспанія
powered by lun.ua