На одному з Канарських островів вирують лісові пожежі, тисяча евакуйованих

На острові Гран-Канарія, третьому за величиною серед Канарських островів, з суботи не вщухають лісові пожежі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал 20minutos.

Регіональний голова Канарських островів Анхель Віктор Торрес повідомив, що вогонь охопив більше тисячі гектарів лісу.

Близько тисячі людей були змушені покинути свої домівки в якості запобіжного заходу.

У гасінні пожежі задіяні понад 200 осіб і п'ять вертольотів , а також п'ять інших повітряних засобів і гідролітак, які міністерство екології направило з Малаги.

Пожежа почалася о 12.00 в суботу в районі Хункалійо, в муніципалітеті Артенара, і її ймовірною причиною стали роботи зі зварювальним устаткуванням, які виконував 55-річний чоловік. Цивільна гвардія Іспанії вже затримала цього чоловіка.