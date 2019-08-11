Латвія отримала більшу частину закупленої у Британії бронетехніки

Національні збройні сили Латвії отримали від Великої Британії 99 з 123 передбачених бойових розвідувальних гусеничних машин.

Про це повідомили в Міноборони Латвії, передає "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Планується, що повністю поставки гусеничних машин будуть завершені в першій половині 2020 року.

Бойові розвідувальні машини призначені для механізації піхотної бригади сухопутних військ. Перші машини були доставлені в Латвію восени 2015 року.

Бронетехніка, яка призначена для проекту механізації піхотної бригади, перед поставкою в Латвії проходить капітальний ремонт і модернізацію — оснащується протитанковою системою "Spike", передовими системами зв'язку і командного управління. Разом з поставками боєприпасів витрати на їх придбання становлять понад 209 млн євро.

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Восени 2018 року ЗС Латвії вже отримали з Австрії 47 самохідних гаубиць, які також є частиною проекту механізації сухопутних військ.

Це не єдині проекти механізації латвійської армії. Міністерство оборони раніше звернулося до 12 країн з пропозицією про постачання Латвії бронемашин і очікує відповідей до 1 вересня.